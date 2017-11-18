Данки Робинсона и Хайнса — в топ-10 восьмого тура Евролиги

Официальный канал Евролиги в YouTube опубликовал видео, посвящённое лучшим моментам восьмого тура регулярного чемпионата. На десятом месте оказался эпизод с участием форварда «Химок» Томаса Робинсона, который совершил перехват, после чего вколотил данк в кольцо «Маккаби».

На третьем месте — дуэт игроков «Маккаби» Майкла Ролла и Алекса Тайса, оформивших красивый аллей-уп в кольцо «Химок». Второе место досталось Серхио Родригесу и Кайлу Хайнсу — первый отдал эффектную передачу, после которой второй забил мощный данк в кольцо «Фенербахче». На первом месте — Ян Веселы, забивший данк в кольцо ЦСКА после скидки Уонамейкера.

Лучшие моменты восьмого тура Евролиги можно посмотреть на официальном канале турнира в YouTube.