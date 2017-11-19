Керр: «Голден Стэйт» пришлось испытать унижение, чтобы заиграть в свою силу

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказал мнение о причинах преображения команды во второй половине матча регулярного чемпионата НБА с «Филадельфия Сиксерс».



«Мы не были сосредоточены на игре и потеряли концентрацию в первой половине. «Голден Стэйт» пришлось испытать унижение, чтобы заиграть в свою силу. После большого перерыва каждый наш баскетболист действовал на максимуме. Они бились и, к счастью, сумели переломить ход поединка», – цитирует Керра ESPN.



«Уорриорз» уступили в первой половине 52:74, но выиграли встречу со счётом 124:116.