Дюрант: «Филадельфия» будет доминировать в НБА долгие годы

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант после матча регулярного чемпионата НБА с «Филадельфия Сиксерс» остался впечатлён игрой молодых лидеров соперника.



«В ближайшем будущем «Филадельфия» будет доминировать в лиге долгие годы. Мы увидели команду, с которой будут брать пример», – передаёт слова Дюранта ESPN.



Встреча завершилась победой «Голден Стэйт» со счётом 124:116, но «Филадельфия» выиграла первую половину 74:52. Дюрант в этом поединке набрал 27 очков, совершил пять подборов и поставил два блок-шота.