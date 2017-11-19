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Дюрант: «Филадельфия» будет доминировать в НБА долгие годы

Баскетбол

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант после матча регулярного чемпионата НБА с «Филадельфия Сиксерс» остался впечатлён игрой молодых лидеров соперника.

«В ближайшем будущем «Филадельфия» будет доминировать в лиге долгие годы. Мы увидели команду, с которой будут брать пример», – передаёт слова Дюранта ESPN.

Встреча завершилась победой «Голден Стэйт» со счётом 124:116, но «Филадельфия» выиграла первую половину 74:52. Дюрант в этом поединке набрал 27 очков, совершил пять подборов и поставил два блок-шота.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Голден Стэйт Уорриорз Филадельфия Сиксерс Кевин Дюрант
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