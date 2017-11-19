Дюрант: ГС не хотел проигрывать, чтобы Эмбиид не стал нести чушь в «Твиттере»

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант нашёл шуточное объяснение преображению команды во второй половине матча регулярного чемпионата НБА с «Филадельфия Сиксерс» в пристрастии центрового соперника Джоэла Эмбиида к социальным сетям.



«Голден Стэйт» очень не хотел проигрывать «Филадельфии». Особенно из-за Эмбиида. Если бы «Сиксерс» победили, то он бы сразу полез в «Твиттер» и начал нести там чушь», – передаёт слова Дюранта The Athletic.



Встреча завершилась победой «Уорриорз» со счётом 124:116, хотя после первой половины они уступали 52:74.