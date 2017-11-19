Беверли вернётся в строй в матче с «Нью-Йорком»

Защитник стартовой пятёрки «Лос-Анжделес Клипперс» Патрик Беверли планирует вернуться на площадку в ближайшем матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Йорк Никс», сообщает ESPN. Из-за болей в правом колене он пропустил последние пять поединков команды, которая потерпела уже восемь поражений подряд. Также надолго выбыл из строя разыгрывающий Милош Теодосич, составлявший вместе с Беверли пару защитников стартового состава в начале сезона.

В нынешнем регулярном чемпионате 29-летний Беверли набирает по 12,5 очка и совершает по 3,9 подбора за 31 минуту в среднем за игру.