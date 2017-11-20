Дабл-дабл Драммонда помог «Детройту» прервать победную серию «Миннесоты»

«Детройт Пистонс» вырвал победу у «Миннесоты Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Таргет-центр» в Миннеаполисе и завершилась со счётом 100:97 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе «Пистонс» стал Андре Драммонд, на счету которого 20 очков и 16 подборов. По 18 очков в активе Эйвери Брэдли и Тобиаса Харриса. У «Тимбервулвз» 26 очков и 10 подборов на счету Джимми Батлера, Эндрю Уиггинс набрал 24 очка.

Это поражение прервало трёхматчевую победную серию «Миннесоты».