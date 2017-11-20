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Дабл-дабл Драммонда помог «Детройту» прервать победную серию «Миннесоты»

Баскетбол

«Детройт Пистонс» вырвал победу у «Миннесоты Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Таргет-центр» в Миннеаполисе и завершилась со счётом 100:97 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе «Пистонс» стал Андре Драммонд, на счету которого 20 очков и 16 подборов. По 18 очков в активе Эйвери Брэдли и Тобиаса Харриса. У «Тимбервулвз» 26 очков и 10 подборов на счету Джимми Батлера, Эндрю Уиггинс набрал 24 очка.

Это поражение прервало трёхматчевую победную серию «Миннесоты».

НБА - регулярный чемпионат
20 ноября 2017, понедельник. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
97 : 100 (24:22, 29:27, 27:22, 17:29)
Детройт Пистонс
Детройт
Миннесота Тимбервулвз: Батлер - 26, Уиггинс - 24, Таунс - 16, Гибсон - 10, Бьелица - 7, Кроуфорд - 6, Мухаммад - 4, Тиг - 3, Дьенг - 1, Олдрич, Джонс, Браун, Паттон, Джорджес-Хант, Брукс
Детройт Пистонс: Драммонд - 20, Харрис - 18, Брэдли - 18, Джексон - 16, Джонсон - 10, Смит - 9, Толливер - 7, Кеннард - 2, Монтеро, Марьянович, Лойер, Байкс, Элленсон, Галлоуэй, Морлэнд, Баллок
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Детройт Пистонс Миннесота Тимбервулвз Андре Драммонд
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