Здовц: мы играли хорошо, но главные матчи ещё впереди

Главный тренер сборной Словении Юре Здовц считает, что в четвертьфинале Евробаскета против команды Хорватии его подопечным прежде всего нужно удачно отыграть в защите.

«Сейчас для наступает „час икс“. Мы играли хорошо на этом турнире, но ещё ничего не добились.

Хорваты не показали своего лучшего баскетбола, но они прибавляют. Таким образом, нашей задачей является выложиться на паркете полностью и хорошо отыграть в защите», — цитирует Здовца официальный сайт турнира.