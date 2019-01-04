А. Уильямс близок к подписанию контракта в Китае

Бывший центровой «Бруклин Нетс» Алан Уильямс близок к подписанию контракта с клубом Китайской баскетбольной ассоциации «Синьцзян Флаинг Тайгерс». Переговоры между сторонами продвинулись достаточно далеко, сообщает Sportando.

Алан Уильямс начинал сезон, будучи на двустороннем контракте в «Бруклин Нетс», с которым он подписал соглашение минувшим летом. В нынешнем регулярном чемпионате НБА он так и не появлялся на паркете, проводя матчи в фарм-клубе «Бруклина» в G-Лиге. В составе «Лонг-Айленд Нетс» он набирал 21,0 очка и 14,7 подбора в среднем. Тем не менее даже такие показатели не убедили руководство «Бруклина» дать ему шанс, в результате чего Уильямс был отчислен из команды в конце 2018 года.

Ранее Уильямс выступал в составе «Финикс Санз» и провёл в НБА в общей сложности 62 матча, набирая в них 6,4 очка и 5,7 подбора в среднем.