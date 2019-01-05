Плаза: нужно прервать неудачную серию

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза поделился ожиданиями от предстоящего матча Единой лиги ВТБ с пермской «Пармой». По мнению специалиста, «Зениту» важно прервать неудачную серию.



«Парма» — атлетичная команда, со сбалансированным составом. Играет агрессивно и в защите, и в нападении на протяжении всего матча. В последних турах пермяки обыграли УНИКС и только во втором овертайме уступили «Нижнему». Болельщики в Перми очень активно поддерживают свою команду, так что нам предстоит сложный матч. Необходимо сыграть энергично и сконцентрированно. Сейчас нам очень нужна победа, чтобы прервать не самую удачную серию и вернуть уверенность», — приводит слова Жоана Плазы официальный сайт санкт-петербургской команды.