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«Локомотив-Кубань» разгромил «Зелену Гуру», позволив набрать соперникам 41 очко

«Локомотив-Кубань» разгромил «Зелену Гуру», позволив набрать соперникам 41 очко
Баскетбол / Единая лига ВТБ

«Локомотив-Кубань» одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зеленой Гурой». Первая половина встречи прошла в относительно равной борьбе. Небольшим преимуществом владели «железнодорожники», что и отразилось в цифрах на табло — 27:22 в пользу хозяев. После большого перерыва краснодарцы здорово прибавили и сняли вопрос о победителе уже в третьей четверти, выиграв её со счётом 27:12.

В заключительном игровом отрезке «Локомотив» продолжил наращивать преимущество и оформил победу с разгромным счётом — 73:41. Самым результативным в составе победителей стал Тревор Лэйси, набравший 13 очков, 11 баллов в актив записал Доррел Райт. У «Зеленой Гуры» 11 очков набрал Эрик Гриффин.

Единая лига ВТБ
06 января 2019, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
73:41
(13:12, 14:10, 27:12, 19:7)
Зелена Гура
Зелена Гура, Польша
Локомотив-Кубань: Лейси - 13, Райт - 11, Фридзон - 10, Ивлев - 9, Маклин - 8, Джонсон - 8, Хвостов - 6, Щербенев - 3, Понитка - 3, Д. Кулагин - 2, Ильницкий, Герасимов
Зелена Гура: Гриффин - 11, ДеВо - 7, Кошарек - 6, Хрицанюк - 5, Старкс - 2, Планинич - 2, Шакич - 2, Матчак - 2, Соколовский - 2, Замойски - 2, Мокрош
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