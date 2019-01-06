«Локомотив-Кубань» разгромил «Зелену Гуру», позволив набрать соперникам 41 очко

«Локомотив-Кубань» одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зеленой Гурой». Первая половина встречи прошла в относительно равной борьбе. Небольшим преимуществом владели «железнодорожники», что и отразилось в цифрах на табло — 27:22 в пользу хозяев. После большого перерыва краснодарцы здорово прибавили и сняли вопрос о победителе уже в третьей четверти, выиграв её со счётом 27:12.

В заключительном игровом отрезке «Локомотив» продолжил наращивать преимущество и оформил победу с разгромным счётом — 73:41. Самым результативным в составе победителей стал Тревор Лэйси, набравший 13 очков, 11 баллов в актив записал Доррел Райт. У «Зеленой Гуры» 11 очков набрал Эрик Гриффин.