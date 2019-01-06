Мазурс: хочу извиниться перед болельщиками, сыграли не лучшим образом

Главный тренер пермской «Пармы» Николайс Мазурс подвёл итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором его подопечные дома уступили питерскому «Зениту» со счётом 78:107.

«Хочу извиниться перед болельщиками, сегодня мы сыграли не лучшим образом и у нас получалось далеко не всё. Сложно назвать причину плохой реализации свободных бросков, мы должны были их попадать. Ребята играли согласно установкам. Мы набрали свой средний показатель по очкам — 78, но я считаю, что в защите нужно было играть агрессивней. Мы могли отметиться дополнительными перехватами и подборами, которые сбивали бы атаку соперника», — приводит слова Мазурса официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком матча в составе гостей стал Коди Миллер-Макинтайр, набравший 16 очков. Дабл-дабл на свой счёт записал Галь Мекель, набравший 15 очков и отдавший 10 результативных передач. В составе хозяев отличился Эйгирдас Жукаускас, набравший 24 очка.