СМИ: «Миннесота» уволила Тома Тибодо

Том Тибодо покинул посты главного тренера и президента «Миннесоты Тимбервулвз», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. Это случилось после разгрома «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 108:86.

Тибодо возглавил «Миннесоту» в 2016 году. Под его руководством клуб пробился в плей-офф впервые за 14 лет. Предполагается, что один из постов Тибодо займёт уволенный из «Чикаго Буллз» Фред Хойберг. До «Миннесоты» Тибодо тренировал именно «быков» — с 2010 по 2015 год.

«Тимбервулвз» занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА с соотношением побед и поражений 19-21.

В нынешнем сезоне «Миннесота» обменяла Джимми Батлера, отказывавшегося летом 2018 года продлевать контракт, в «Филадельфию Сиксерс».