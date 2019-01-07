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28+18 Таунса помогли «Миннесоте» разгромить «Лейкерс»

28+18 Таунса помогли «Миннесоте» разгромить «Лейкерс»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Миннесота Тимбервулвз» на домашнем паркете разгромил «Лос-Анджелес Лейкерс» — 108:86. Определяющей стала стартовая четверть, которую хозяева выиграли со счётом 35:19.

По 28 очков в составе победителей на счету Эндрю Уиггинса и Карла-Энтони Таунса, также у него 18 подборов. Дабл-даблами отметились и Джефф Тиг (15 баллов и 11 результативных передач) с Таджом Гибсоном (12 очков и 11 подборов). Деррик Роуз и Роберт Ковингтон не принимали участия в матче.

У «озёрников» не играли Леброн Джеймс и Кайл Кузма. В их отсутствие 14 очков набрал Лэнс Стивенсон, 13 – Брэндон Ингрэм.

У «Лос-Анджелеса» (21-10) 5 поражений в 6 матчах. «Миннесота» (19-21) одержала вторую победу кряду.

НБА - регулярный чемпионат
06 января 2019, воскресенье. 23:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
108:86
(35:19, 29:26, 19:23, 25:18)
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Миннесота Тимбервулвз: Уиггинс - 28, Таунс - 28, Тиг - 15, Гибсон - 12, Окоги - 8, Шарич - 6, Дьенг - 5, Джонс - 3, Толливер - 3, Террелл, Нанналли, Бэйлесс, Денг
Лос-Анджелес Лейкерс: Стивенсон - 14, Ингрэм - 13, Бизли - 11, Харт - 10, Колдуэлл-Поуп - 9, Зубац - 9, Вагнер - 8, Чендлер - 6, Михайлюк - 4, Макги - 2, Кузма, Болл, Бонга
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