28+18 Таунса помогли «Миннесоте» разгромить «Лейкерс»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Миннесота Тимбервулвз» на домашнем паркете разгромил «Лос-Анджелес Лейкерс» — 108:86. Определяющей стала стартовая четверть, которую хозяева выиграли со счётом 35:19.

По 28 очков в составе победителей на счету Эндрю Уиггинса и Карла-Энтони Таунса, также у него 18 подборов. Дабл-даблами отметились и Джефф Тиг (15 баллов и 11 результативных передач) с Таджом Гибсоном (12 очков и 11 подборов). Деррик Роуз и Роберт Ковингтон не принимали участия в матче.

У «озёрников» не играли Леброн Джеймс и Кайл Кузма. В их отсутствие 14 очков набрал Лэнс Стивенсон, 13 – Брэндон Ингрэм.

У «Лос-Анджелеса» (21-10) 5 поражений в 6 матчах. «Миннесота» (19-21) одержала вторую победу кряду.