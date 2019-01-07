«Нью-Йорк» готов обменять Кантера

«Нью-Йорк Никс» готов рассмотреть предложения об обмене центрового Энеса Кантера и уже получил несколько запросов относительно возможности такой сделки, сообщает The Athletic.



Кантер недавно был переведён из стартового состава в запас, и его игровое время уменьшилось. Он публично выразил недовольство изменениями, после чего провёл встречу с генеральным менеджером организации Скоттом Перри. На ней Перри сообщил, что перевод центрового в запас связан с желанием дать развиваться молодым игрокам команды.



В текущем регулярном чемпионате 26-летний Кантер набирает по 14,4 очка и совершает по 10,7 подбора за 27 минут в среднем за игру. Его контракт истекает по окончании нынешнего сезона, а зарплата составляет $ 18,6 млн.

Кантер: не просил руководство «Нью-Йорка» об обмене