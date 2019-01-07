Йованович: времени на тренировки перед матчем со «Скайлайнерс» почти не остаётся

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Владе Йованович поделился ожиданиями от предстоящего матча Топ-16 Еврокубка с «Фрапорт Скайлайнерс».



«Проблема матча со «Скайлайнерс» в том, что он состоится лишь через двое суток после игры с «Зеленой Гурой». Весь предыгровой день придётся потратить на перелёты: времени на тренировки почти не остаётся. Конечно, перед встречей с «Зеленой Гурой» мы постарались подготовиться и к противостоянию с немецким клубом.



Но в схватке с поляками энергии было потрачено немало, так что игра со «Скайлайнерс» точно будет трудной», — приводит слова Владе Йовановича официальный сайт краснодарской команды.

Встреча состоится завтра, 8 января, в Германии. Начало матча — в 21:15 по московскому времени.