Хэкетт: нужно было вернуться после домашнего поражения в Евролиге

Игрок ЦСКА Дэниел Хэкетт прокомментировал победу своей команды над «Химками» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (75:65).



«Это была серьёзная игра. Нам нужно было вернуться после домашнего поражения в Евролиге. Сегодня мы показали в первую очередь, что заботимся друг о друге. Нам удалось отыграть ровно всю вторую половину, сделать большой рывок. После этого мы просто взяли игру в свои руки и не оглядывались назад.



Игра без Родригеса? Нам нужно было адаптироваться. Он невероятный талант, один из лидеров этой команды. Когда его нет, другие игроки должны сыграть ещё лучше. Это естественно для этой команды. Иногда это Нандо, иногда Кори, Уилл. Иногда я. Мы должны адаптироваться к любой ситуации. Сегодня, например, Семён Антонов выдал отличный матч, Кори сыграл хорошо, Воронцевич вышел со скамейки. Все внесли вклад. Это то, что мы должны делать, все должны что-то добавлять», — передаёт слова Хэкетта корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.