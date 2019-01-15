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Р. Джефферсон — о чемпионстве «Кливленда»: некоторые титулы важнее других

Р. Джефферсон — о чемпионстве «Кливленда»: некоторые титулы важнее других
Баскетбол / НБА

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Ричард Джефферсон поделился мнением о чемпионском титуле, который он завоевал в 2016 году вместе с «Кливленд Кавальерс».

«Некоторые титулы важнее других. Это просто правда. Я знаю это. Вы знаете это. «Голден Стэйт Уорриорз» знает это», — приводит слова Джефферсона Bleacher Report.

В финальной серии плей-офф 2016 года «Кливленду» противостоял «Голден Стэйт». В первых четырёх матчах калифорнийский клуб одержал три победы, однако затем проиграл в трёх встречах кряду.

Ричард завершил профессиональную карьеру игрока прошлой осенью. Форвард выступал за «Денвер Наггетс», «Кливленд Кавальерс», «Даллас Маверикс», «Юту Джаз», «Голден Стэйт Уорриорз», «Сан-Антонио Спёрс», «Милуоки Бакс» и «Нью-Джерси Нетс».

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