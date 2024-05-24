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Защитник «Зенита» Захаров рассказал о настрое команды перед серией с «Локо» за 3-е место

Защитник «Зенита» Захаров рассказал о настрое команды перед серией с «Локо» за 3-е место
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Денис Захаров высказался в преддверии матча серии за третье место с краснодарским «Локомотивом-Кубань» в Единой лиге ВТБ. Отметим, что первую игру команды сыграют завтра, 25 мая, в 13:00 мск.

«Конечно, мы расстроены из-за того, что не сыграем в финале, но мы все профессионалы — будем играть в полную силу в серии за бронзу. Хочется завершить сезон на победной ноте.

С точки зрения физического состояния небольшая пауза тоже пошла на пользу, смогли уделить время проблемам и повреждениям, провели несколько тренировок, готовы дать бой.

У всех четырёх клубов, которые играли в полуфинальных сериях, в составе отличные игроки, есть мастерство. Обе команды в серии УНИКС — «Локомотив-Кубань» могли одержать победу. Уверен, что и мы, и они будут бороться за третье место.

Надеюсь, что никто не будет играть спустя рукава. В целом было не так важно, кто окажется нашим соперником, будем стараться показывать свою игру», — приводит слова Захарова официальный сайт «Зенита».

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