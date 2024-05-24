Скотти Пиппен попрактиковался в броске перед матчем «Панатинаикоса» с «Фенербахче»

Шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен потренировался перед болельщиками перед полуфинальным матчем Финала Четырёх между «Панатинаикосом» и «Фенербахче». Матчи также посетит греческий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо.
Скотти Пиппен разминается перед Финалом Четырёх Евролиги:
Пиппен оформил три попытки со средней дистанции, из которых две попали точно в цель.
Расписание полуфинальных игр «Финала четырёх» Евролиги 24 мая:
«Панатинаикос» — «Фенербахче» — 19:00 мск;
«Реал» Мадрид — «Олимпиакос» — 22:00 мск.
Действующим победителем соревнований является «Реал». В финале мадридский клуб в упорной борьбе оказался сильнее «Олимпиакоса» (79:78). «Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию Финала Четырёх.