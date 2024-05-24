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Начало матча «Панатинаикоса» с «Фенербахче» было отложено, фанаты не могли зайти на арену

Сегодня, 24 мая, проходит полуфинальный матч в рамках Финала Четырёх Евролиги между «Панатинаикосом» и «Фенербахче». Старт матча был отложен на 25 минут, из-за того, что фанаты не могли попасть на трибуны, сообщает Basket News в социальной сети X (ранее — Twitter).

Напомним, за полтора часа до начала матча состоялась массовая драка болельщиков клубов.

«Болельщики «Панатинаикоса» заходили на арену, а в это время рядом проходили фанаты «Фенербахче», очень активные.

Они сразу же кинулись, не стали ждать провокаций, перепрыгнули забор и начали драку. Полицейские прибыли к инциденту через пять минут и арестовали виновных», — сообщил корреспондент «Чемпионата» Марат Арасланов.

Как сообщают очевидцы, некоторые фанаты также пытались зайти на арену без билета.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию Финала Четырёх.