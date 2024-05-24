Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Олимпиакос. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Димитрис Итудис поделился воспоминаниями о победе ЦСКА в Евролиге-2016

Димитрис Итудис поделился воспоминаниями о победе ЦСКА в Евролиге-2016
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-тренер ЦСКА Димитрис Итудис рассказал о своих воспоминаниях о победе армейцев в Евролиге 2016 года. Напомним, греческий специалист тогда являлся наставником московского клуба.

«Что я помню? ЦСКА выиграл титул. Финал был настоящим триллером. Мы вели с преимуществом «+20» или что-то около того, но затем «Фенербахче» совершил камбэк.

А затем тот бросок на равенство от Виктора Хряпы. Мы перешли в овертайм, а там Нандо Де Коло заиграл как настоящий лидер команды. Это была отличная победа. Празднование было великолепным», — заявил Итудис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.

Итудис проработал в ЦСКА с 2014 по 2022 год. Ныне он является президентом ассоциации тренеров Евролиги. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию «Финала четырёх» Евролиги

Смотрите Евролигу эксклюзивно в Okko.
Следить за матчами:
«Финал четырёх» Евролиги уже сегодня. У команд нет права на ошибку! LIVE
Live
«Финал четырёх» Евролиги уже сегодня. У команд нет права на ошибку! LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android