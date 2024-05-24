Димитрис Итудис поделился воспоминаниями о победе ЦСКА в Евролиге-2016

Экс-тренер ЦСКА Димитрис Итудис рассказал о своих воспоминаниях о победе армейцев в Евролиге 2016 года. Напомним, греческий специалист тогда являлся наставником московского клуба.

«Что я помню? ЦСКА выиграл титул. Финал был настоящим триллером. Мы вели с преимуществом «+20» или что-то около того, но затем «Фенербахче» совершил камбэк.

А затем тот бросок на равенство от Виктора Хряпы. Мы перешли в овертайм, а там Нандо Де Коло заиграл как настоящий лидер команды. Это была отличная победа. Празднование было великолепным», — заявил Итудис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.

Итудис проработал в ЦСКА с 2014 по 2022 год. Ныне он является президентом ассоциации тренеров Евролиги. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию «Финала четырёх» Евролиги