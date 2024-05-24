Инсайдер рассказал, почему «Кливленд» уволил Бикерстаффа с поста главного тренера

Инсайдер The Athletic Джейсон Ллойд поделился причинами, из-за которых «Кливленд Кавальерс» решил уволить своего главного тренера Джей Би Бикерстаффа. Напомним, тренер был уволен после вылета команды во втором раунде плей-офф.

«Я слышал, что Бикерстафф пытался контролировать каждый процесс на тренировках и практиках и влезал в каждую деталь.

Тем не менее он всегда был на стороне своих игроков, даже когда они его самого не поддерживали. Но слухи о его увольнении появились ещё прошлым летом. Бикерстафф точно был хорошим человеком. Он очень уважаем среди людей в лиге. У него не было раздутого эго.

Он был олдскульным тренером, который опирался на своих бигменов и их физические данные. Некоторые игроки были недовольны получаемым временем, но это не выходило за пределы нормы», — заявил Ллойд.