Димитрис Итудис поделился своим прогнозом на «Финал четырёх» Евролиги

Экс-тренер ПБК ЦСКА, а ныне президент ассоциации тренеров Евролиги, Димитрис Итудис поделился своими прогнозами перед «Финалом четырёх» Евролиги. Напомним, полуфинальные матчи состоятся сегодня, 24 мая.

«Финал четырёх» всегда непредсказуем, хоть бросай монетку. У каждой из команд есть шанс в 25% на титул. Первый полуфинал — «Фенербахче» против «Панатинаикоса».

«Фенер» был построен для того, чтобы заходить в «Финал четырёх», рад, что у него это удалось. Со всеми повидался, обнялся, люблю их всех. Но «Панатинаикос» уже показал, что у него есть характер, благодаря которому они могут обыграть любую команду. Так что 50 на 50.

Что касается второго полуфинала, то да, «Реал» Мадрид — действующий чемпион. Но «Олимпиакос» всегда может находить способ победить любого благодаря командной работе.

В итоге детали сыграют значительную роль в исходе», — заявил Итудис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.