Лукич: Хаммер подходит «Нижнему Новгороду» по характеру

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич прокомментировал подписание контракта с американским форвардом Иэном Хаммером, отметив, что баскетболист подходит нижегородцам по характеру.

«Нижний Новгород» нуждается в более широкой ротации, поэтому в нём появился новый игрок. Иэн Хаммер в первую очередь подходит нам по характеру – он настоящий боец и отличный парень», — приводит слова специалиста официальный сайт нижегородского клуба.

О подписании контракта Хаммера с «Нижним Новгородом» стало известно сегодня, 15 января. Соглашение рассчитано до конца чемпионата. Нынешний сезон 28-летний Хаммер начинал в «Монако», где за 10 игр он в среднем набирал 8,3 очка, 5,5 подбора и 1,3 передачи. Отметим, что Иэн уже играл в Единой лиге ВТБ за «Байзонс» и «Автодор».