Кантер: определённо являюсь целью Эрдогана

Центровой «Нью-Йорк Никс» Энес Кантер отреагировал на новость о том, что Министерство юстиции Турции обратилось с красным уведомлением в Интерпол относительно баскетболиста. Правительство Турции обвиняет Кантера в содействии террористической деятельности и требует от правительства США экстрадиции Энеса на родину.

«Любой, кто начинает говорить что-то против Эрдогана, становится его целью. Я определённо являюсь его целью. Он хочет вернуть меня в Турцию, где ему удастся закрыть мне рот. Один из самых страшных дней моей жизни случился 20 мая 2017 года. В тот день я осознал, что на меня ведётся охота. Я был в Индонезии в связи с благотворительной акцией. Полиция постучала в дверь моего номера посреди ночи. Менеджер сказал мне, что меня ищут из-за того, что правительство Турции сообщило индонезийским коллегам, что я опасен. Тогда мы поспешили в аэропорт, полетев в Сингапур, а потом в Румынию. На определённом этапе правительство Турции аннулировало мой паспорт. В итоге я вернулся в США без паспорта», — приводит слова Кантера The Washington Post.