Уайтхед договорился о двустороннем контракте с «Детройт Пистонс»

Экс-защитник «Локомотива-Кубань» Айзея Уайтхед договорился о подписании двустороннего контракта с «Детройт Пистонс», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.

Нынешний сезон американец начинал в составе краснодарского клуба. В Единой лиге ВТБ Уайтхед принял участие в восьми поединках, в двух из которых выходил в стартовой пятёрке. В среднем Уайтхед набирал 11,6 очка, отдавал 3,3 передачи и совершал 1,6 подбора за 19 минут 42 секунды времени, проведённого на паркете. В Еврокубке он также провёл восемь матчей, набирая в них в среднем 11,0 очка, собирая, 3,3 подбора и совершая 3,4 передачи.

У Уайтхеда уже есть опыт выступлений в НБА. Ранее он защищал цвета «Бруклин Нетс».