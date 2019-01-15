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Дабл-дабл Рейнольдса не спас «Зенит» от поражения в матче с «Андоррой»

Дабл-дабл Рейнольдса не спас «Зенит» от поражения в матче с «Андоррой»
Баскетбол / Еврокубок

«Зенит» на домашней арене потерпел поражение в матче третьего тура второго группового этапа Еврокубка, уступив «Андорре». Команда Хоана Плазы неуверенно провела первую четверть, отдав её «Андорре» со счётом 23:26. Во второй десятиминутке гости нарастили преимущество — 44:38.

После большого перерыва «Зенит» попытался наверстать упущенное и в третьей четверти немного сократил отставание в счёте — 56:60. Но в заключительном игровом отрезке «Андорра» снова перехватила инициативу и оформила победу со счётом 80:71.

Самым результативным в составе победителей стал Дилан Эннис, набравший 19 очков. У «Зенита» 17 баллов набрал Владислав Трушкин, дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов оформил Джален Рейнольдс.

Еврокубок. Группа H. 3-й тур
15 января 2019, вторник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
71:80
(23:26, 15:18, 18:16, 15:20)
Андорра
Андорра-ла-Велья, Андорра
Зенит: Трушкин - 17, Рейнольдс - 16, Воронов - 9, Мекель - 8, Скрабб - 7, Миллер-Макинтайр - 5, Симонович - 4, Арманд - 2, Ютофф - 2, Валиев - 1, Пушков
Андорра: Эннис - 19, Шурна - 17, Альбиси - 10, Дьяне - 10, Витали - 6, Лус - 5, Апшоу - 5, Уокер - 4, Джордан - 4, Стевич, Колом
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