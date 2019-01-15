Дабл-дабл Рейнольдса не спас «Зенит» от поражения в матче с «Андоррой»

«Зенит» на домашней арене потерпел поражение в матче третьего тура второго группового этапа Еврокубка, уступив «Андорре». Команда Хоана Плазы неуверенно провела первую четверть, отдав её «Андорре» со счётом 23:26. Во второй десятиминутке гости нарастили преимущество — 44:38.

После большого перерыва «Зенит» попытался наверстать упущенное и в третьей четверти немного сократил отставание в счёте — 56:60. Но в заключительном игровом отрезке «Андорра» снова перехватила инициативу и оформила победу со счётом 80:71.

Самым результативным в составе победителей стал Дилан Эннис, набравший 19 очков. У «Зенита» 17 баллов набрал Владислав Трушкин, дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов оформил Джален Рейнольдс.