Плаза: «Андорра» победила абсолютно заслуженно

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза поделился мыслями о поражении своей команды в матче Еврокубка с «Андоррой» (71:80). Команда из Санкт-Петербурга уступила на домашней арене, потерпев второе поражение в трёх матчах второго группового турнира.

«Я могу лишь поздравить „Андорру“. Соперник победил абсолютно заслуженно. Когда твоя команда собирает на 14 подборов больше, чем соперник, но совершает 15 потерь, ваша игра на щитах уже ничего не стоит. Нам по-прежнему необходимо прогрессировать во многих аспектах», — приводит слова испанского специалиста официальный сайт Еврокубка.

16 января в группе H состоится второй матч третьего тура. Казанский УНИКС на домашней арене примет гостей из Хорватии — «Цедевиту».