Барцокас: «Олимпиакос» — сильный и опытный соперник, особенно на своей площадке

Главный тренер подмосковных «Химок» Георгиос Барцокас поделился ожиданиями от предстощего матча регулярного чемпионата Евролиги с греческим «Олимпиакосом».



«Олимпиакос» пытается попасть в топ-4 команд. Это сильный и опытный соперник, особенно на своей площадке. У этой команды три самых результативных игрока (Милутинов, Принтезис и Ледэй) представляют переднюю линию, это отличает их от остальных клубов.



В связи с этим нам нужно сыграть сильно именно под кольцом и постараться защитить свою «краску», — приводит слова Георгиоса Барцокаса официальный сайт подмосковной команды.

Встреча подмосковных «Химок» с греческим «Олимпиакосом» пройдёт завтра, 17 января, начало — в 22:00 по московскому времени.