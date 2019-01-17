24 очка Фридзона принесли «Локомотиву-Кубань» победу над «Ульмом»

«Локомотив-Кубань» на выезде переиграл «Ульм» в матче Топ-16 Еврокубка. Краснодарская команда уже в первой четверти обозначила свои притязания на победу, поведя в счёте с преимуществом в три очка к первому перерыву. Во втором игровом отрезке гостям удалось ещё больше нарастить свой отрыв, доведя его до 12 очков.



После большого перерыва тенденция продолжилась — 15 очков разделяло команды к заключительному игровому отрезку, однако в последней четверти «Ульму» удался отличный рывок, которого всё же не хватило для того, чтобы настичь «Локомотив-Кубань». Итог — 84:81 (26:23, 27:18, 19:16, 12:24) в пользу краснодарцев.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал капитан команды Виталий Фридзон, набравший 24 очка.