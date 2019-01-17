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24 очка Фридзона принесли «Локомотиву-Кубань» победу над «Ульмом»

24 очка Фридзона принесли «Локомотиву-Кубань» победу над «Ульмом»
Баскетбол / Еврокубок

«Локомотив-Кубань» на выезде переиграл «Ульм» в матче Топ-16 Еврокубка. Краснодарская команда уже в первой четверти обозначила свои притязания на победу, поведя в счёте с преимуществом в три очка к первому перерыву. Во втором игровом отрезке гостям удалось ещё больше нарастить свой отрыв, доведя его до 12 очков.

После большого перерыва тенденция продолжилась — 15 очков разделяло команды к заключительному игровому отрезку, однако в последней четверти «Ульму» удался отличный рывок, которого всё же не хватило для того, чтобы настичь «Локомотив-Кубань». Итог — 84:81 (26:23, 27:18, 19:16, 12:24) в пользу краснодарцев.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал капитан команды Виталий Фридзон, набравший 24 очка.

Еврокубок. Группа F. 3-й тур
16 января 2019, среда. 22:00 МСК
Ратиофарм Ульм
Ульм, Германия
81:84
(23:26, 18:27, 16:19, 24:12)
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Ратиофарм Ульм: Кремер - 17, Акпинар - 14, Миллер - 13, Уграй - 9, Грин - 7, Гюнтер - 7, Радославлевич - 7, Томпсон - 5, Эванс - 2, Филиппс, Папе, Шиллинг
Локомотив-Кубань: Фридзон - 24, Райт - 14, Лейси - 14, Джонсон - 9, Понитка - 8, Маклин - 5, Хвостов - 5, Ильницкий - 3, Ивлев - 2, Щербенев, Д. Кулагин
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