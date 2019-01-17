41 очко Стивена Карри помогло «Голден Стэйт» победить «Нью-Орлеан»

«Голден Стэйт Уорриорз» на своей площадке победил «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 147:140 в заключительном матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. Игроки «Голден Стэйт» реализовали 24 трёхочковых против 19 у соперника, а также выиграли борьбу за подборы 57-49, взяв 10 отскоков на чужом щите. При этом «Нью-Орлеан» набрал из трёхсекундной на 16 очков больше, чем противник.



Самым результативным игроком встречи с 41 очком стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стивен Карри. У проигравших отличился мощный форвард Энтони Дэвис, набравший 30 очков и совершивший 18 подборов.



Теперь «Уорриорз» занимают в Западной конференции 1-е место с соотношением побед и поражений 31-14, а «Пеликанс» – 12-е (21-24).