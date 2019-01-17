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41 очко Стивена Карри помогло «Голден Стэйт» победить «Нью-Орлеан»

41 очко Стивена Карри помогло «Голден Стэйт» победить «Нью-Орлеан»
Баскетбол / НБА

«Голден Стэйт Уорриорз» на своей площадке победил «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 147:140 в заключительном матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. Игроки «Голден Стэйт» реализовали 24 трёхочковых против 19 у соперника, а также выиграли борьбу за подборы 57-49, взяв 10 отскоков на чужом щите. При этом «Нью-Орлеан» набрал из трёхсекундной на 16 очков больше, чем противник.

Самым результативным игроком встречи с 41 очком стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стивен Карри. У проигравших отличился мощный форвард Энтони Дэвис, набравший 30 очков и совершивший 18 подборов.

Теперь «Уорриорз» занимают в Западной конференции 1-е место с соотношением побед и поражений 31-14, а «Пеликанс» – 12-е (21-24).

НБА - регулярный чемпионат
17 января 2019, четверг. 06:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
147:140
(31:39, 35:32, 44:38, 37:31)
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 41, Дюрант - 30, Томпсон - 19, Грин - 17, Игуодала - 13, Ливингстон - 13, Луни - 7, Маккинни - 7, Белл, Кук, Эванс, Йеребко
Нью-Орлеан Пеликанс: Дэвис - 30, Миротич - 29, Холидей - 25, Рэндл - 23, Мур - 17, Миллер - 9, Пэйтон - 7, Кларк, Окафор, Фрейзер, Джексон, Джонсон, Хилл
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