Фридзон: «Автодор» впечатляюще играет под руководством Душана Алимпиевича

Капитан «Локомотива-Кубань» Виталий Фридзон поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с саратовским «Автодором».



«Автодор» впечатляюще играет под руководством Душана Алимпиевича. По его работе в «Црвене Звезде» мы знаем, что это очень амбициозный тренер. Он отлично настраивает команду, та здорово бежит. Нам же необходимо восстановиться после игры с «Ульмом». Главное – остановить быстрые прорывы «Автодора». Если сделаем это, получим хороший расклад для положительного результата», — приводит слова Владе Йовановича официальный сайт краснодарской команды.



Встреча «Локомотива-Кубань» и саратовского «Автодора» пройдёт 19 января 2019 года в Саратове. Начало — в 16:00 по московскому времени.