Двойник Златана и визит Евгении Медведевой. Лучшие фото с матча ЦСКА — «Бавария»

17 января в Москве на площадке домашней арены «Мегаспорт» ЦСКА добыл победу в матче с «Баварией» в 19-м туре регулярного чемпионата Евролиги. Команда из Мюнхена удачно провела первую четверть, выиграв её со счётом 20:13. Во второй десятиминутке ЦСКА сократил отставание до двух очков — 35:37. После перерыва «Баварии» снова удалось немного нарастить преимущество — 57:52. Лишь в заключительном игровом отрезке ЦСКА прибавил и совершил рывок, который помог «армейцам» оформить победу — 77:70.



Лучшим в составе победителей стал Уилл Клайберн, набравший 20 очков и собравший 8 подборов, 12 очков набрал Дэниел Хэкетт. В составе «Баварии» по 12 баллов в актив записали Петтери Копонен и Нихад Джедович.



Лучшие кадры с матча ЦСКА – «Бавария» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.