Родригес: ЦСКА ждёт тяжёлая игра с «Барселоной»

Завтра, 25 января, в гостевом матче Евролиги ЦСКА встретится с «Барселоной». Защитник «армейцев» Серхио Родригес поделился ожиданиями от предстоящей встречи, отдав должное соперникам.

«Барселона» — хорошая команда, они демонстрируют качественный баскетбол на протяжении всего сезона. Можете увидеть, как они прибавляли в ходе чемпионата. Играть на арене «Барселоны» всегда очень непросто. Мы приехали в Испанию после тяжёлого проигрыша в матче с «Зенитом», но мы хотим вернуться после той неудачи, нам это важно.

В то же время всё непросто. Знаем, что нас ждёт тяжёлая игра. Мы готовы к тому, что игра так будет развиваться с первых минут встречи", — приводит слова Родригеса официальный сайт Евролиги.