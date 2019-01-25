Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол /

«Голден Стэйт» одержал девятую победу подряд, обыграв «Вашингтон»

«Голден Стэйт» одержал девятую победу подряд, обыграв «Вашингтон»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Голден Стэйт Уорриоз» на выезде взял верх над «Вашингтон Уизардс» — 126:118. Уже после первой четверти действующие чемпионы повели с преимуществом в девять очков.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Стивен Карри, набравший 38 очков (2 из 8 из-за дуги). 21 балл на счету Кевина Дюранта, 17 — у Демаркуса Казинса.

В составе «Вашингтона» дабл-даблами отметились Брэдли Бил (22 очка и 10 подборов) и Томаш Саторански (20 баллов и 10 результативных передач). На счету Тревора Аризы 27 очков.

«Воины» (34-14) одержали девятую победу кряду и закрепились на первой строчке в турнирной таблице Западной конференции. У «Вашингтона» (20-27) два поражения в четырёх встречах.

НБА - регулярный чемпионат
25 января 2019, пятница. 04:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
118:126
(28:37, 31:30, 33:37, 26:22)
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
Вашингтон Уизардс: Ариза - 27, Бил - 22, Саторански - 20, Грин - 15, Брайант - 14, Рэндл - 11, Портер - 7, Браун - 2, Пэйтон II, Деккер, Маинми, Макрай
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 38, Дюрант - 21, Казинс - 17, Игуодала - 11, Томпсон - 9, Луни - 8, Маккинни - 8, Грин - 7, Ливингстон - 7, Ли, Белл, Кук, Дерриксон
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент