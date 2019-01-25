«Голден Стэйт» одержал девятую победу подряд, обыграв «Вашингтон»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Голден Стэйт Уорриоз» на выезде взял верх над «Вашингтон Уизардс» — 126:118. Уже после первой четверти действующие чемпионы повели с преимуществом в девять очков.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Стивен Карри, набравший 38 очков (2 из 8 из-за дуги). 21 балл на счету Кевина Дюранта, 17 — у Демаркуса Казинса.

В составе «Вашингтона» дабл-даблами отметились Брэдли Бил (22 очка и 10 подборов) и Томаш Саторански (20 баллов и 10 результативных передач). На счету Тревора Аризы 27 очков.

«Воины» (34-14) одержали девятую победу кряду и закрепились на первой строчке в турнирной таблице Западной конференции. У «Вашингтона» (20-27) два поражения в четырёх встречах.