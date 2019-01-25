Джеймс повторил рекорд Брайанта, 15-й раз попав в старт Матча звёзд НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс был избран в стартовый состав на предстоящий Матч звёзд НБА по итогам комбинированного голосования болельщиков, СМИ и игроков. Ранее он выходил в стартовой пятёрке в 14 предыдущих звёздных встречах подряд. Таким образом, Джеймс повторил рекорд НБА по количеству попаданий в стартовый состав Матча звёзд, принадлежавший Коби Брайанту.



Кроме того, не менее 15 раз в Матче звёзд принимали участие Тим Данкан, Кевин Гарнетт, Шакил О'Нил (все по 15), Коби Брайант (18) и Карим Абдул-Джаббар (19).



Джеймс получил абсолютное большинство голосов среди всех игроков лиги и станет капитаном одной из команд.



Матч звёзд НБА сезона-2018/19 состоится в Шарлотт 17 февраля.

Леброн Джеймс – пятый игрок, попавший в старт на Матч звёзд из 3 разных команд