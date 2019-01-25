Шикарный аллей-уп Уэстбрук-Адамс – в обзоре матча «Оклахома-Сити» – «Нью-Орлеан»

«Оклахома-Сити Тандер» дома встречался с «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. В число лучших моментов игры вошли шикарный аллей-уп в исполнении игроков «Оклахома-Сити» Расселла Уэстбрука и Стивена Адамса, а также роскошный пас не глядя их партнёра по команде разыгрывающего Денниса Шрёдера.



Матч завершился победой «Оклахома-Сити» со счётом 122:116. Самыми результативными игроками встречи с 23 очками стали игроки победителей Расселл Уэстбрук и Пол Джордж. У «Нью-Орлеана» отличился разыгрывающий Дрю Холидэй, набравший 22 очка. Теперь «Тандер» занимают в Западной конференции 3-е место с соотношением побед и поражений 30-18, а «Пеликанс» – 12-е (22-27).

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