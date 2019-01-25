Пау Газоль: хочу сыграть за сборную Испании на Кубке мира–2019

Мощный форвард «Сан-Антонио Спёрс» Пау Газоль готов помочь сборной Испании в финальной части Кубка мира–2019.



«Если я буду здоров, то ставлю перед собой цель сыграть за сборную Испании на Кубке мира–2019. Хочу показать хороший баскетбол, помочь команде получить путёвку на Олимпийские игры—2020 и продолжить славные традиции нашей сборной», – передаёт слова Газоля Trendbasket.



38-летний Газоль выступает за сборную Испании с 2001 года. За это время он с ней трижды становился чемпионом Евробакета, один раз – чемпионом мира, а также завоевал две серебряные и бронзовую медаль Олимпийских игр. Форвард не принимал участия в матчах квалификации Кубка мира–2019, но играл в финальной части Евробаскета-2017.