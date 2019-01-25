Лукич: в матче с УНИКСом у «Нижнего Новгорода» шансы небольшие, но они есть

Завтра, 26 января, в Нижнем Новгороде состоится матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встретятся «Нижний Новгород» и УНИКС. В преддверии противостояния ожиданиями от него поделился наставник нижегородцев Зоран Лукич.

«УНИКС в своём последнем матче просто уничтожил хорватскую «Цедевиту» и показал очень правильный настрой на игру, что бороться нужно вне зависимости от того, кто противостоит на другом конце площадки. В ноябре этот коллектив поставил нас на место и сейчас прекрасно понимает, что в Нижнем Новгороде их ожидает не самая простая игра. Надеюсь, мы тоже вынесли урок из первой встречи. Шансы у нас небольшие, но пока они есть», — приводит слова Лукича официальный сайт «Нижнего Новгорода».