Пол не сыграет с «Торонто» и вернётся на паркет 28 января

Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Майк Д'Антони сообщил, что не планирует заигрывать защитника Криса Пола в предстоящем матче с «Торонто Рэпторс», который состоится в ночь на 26 января мск в Техасе.

«Крис Пол готов к игре, но мы должны быть очень осторожны в этом вопросе. Он сыграет в воскресенье. Если бы сейчас речь шла о плей-офф, он, вероятно, сыграл бы и сегодня, но сегодня нет ничего особенного, а нам нужно быть осторожными», — рассказал специалист в интервью, размещённом на странице обозревателя Марка Бермана в «Твиттере».

Крис Пол в нынешнем сезоне принял участие в 26 встречах, набирая в них 15,6 очка, собирая 4,0 подбора и совершая 8,0 результативной передачи за 33,2 минуты игрового времени в среднем.

Отметим, что 28 января «Рокетс» на домашней арене сыграют с «Орландо Мэджик».