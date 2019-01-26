Дж. Грин: странно видеть, что Харден снова не набрал 45 или 50 очков

Лёгкий форвард «Хьюстон Рокетс» Джеральд Грин прокомментировал игру атакующего защитника команды Джеймса Хардена в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Торонто Рэпторс» (121:119).

За 40 минут Харден записал в актив 35 очков, 7 результативных передач, 2 подбора и один блок-шот.

«Как-то странно видеть, что Харден снова не набрал 45 или 50 очков», — приводит слова Грина ESPN.

«Хьюстон» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Техасская команда одержала 28 побед и потерпела 20 поражений.

В следующем матче регулярного чемпионата «Рокетс» сыграют с «Орландо Мэджик». Встреча состоится в Хьюстоне на арене «Тойота-центр» 28 января и начнётся в 3:00 мск.