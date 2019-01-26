Дж. Грин: странно видеть, что Харден снова не набрал 45 или 50 очков

Лёгкий форвард «Хьюстон Рокетс» Джеральд Грин прокомментировал игру атакующего защитника команды Джеймса Хардена в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Торонто Рэпторс» (121:119).
За 40 минут Харден записал в актив 35 очков, 7 результативных передач, 2 подбора и один блок-шот.
«Как-то странно видеть, что Харден снова не набрал 45 или 50 очков», — приводит слова Грина ESPN.
«Хьюстон» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Техасская команда одержала 28 побед и потерпела 20 поражений.
В следующем матче регулярного чемпионата «Рокетс» сыграют с «Орландо Мэджик». Встреча состоится в Хьюстоне на арене «Тойота-центр» 28 января и начнётся в 3:00 мск.
Харден — первый игрок после Брайанта, набравший 200 очков за 4 игры