Калояро — MVP 20-го тура Евролиги

Форвард «Маккаби» Анджело Калояро признан самым ценным игроком 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт соревнований. В поединке с «Панатинаикосом» Калояро оформил дабл-дабл, набрав 20 очков и совершив 11 подборов, добавив к этому ещё две результативные передачи и в общей сложности получив 33 балла за эффективность действий. Встреча завершилась победой «Маккаби» со счётом 84:75 (16:17, 24:18, 22:19, 22:21).



В список лучших игроков тура попал и баскетболист ЦСКА Нандо де Коло, набравший 27 баллов за эффективность действий — в матче с «Барселоной» де Коло набрал 25 очков, что стало лучшим показателем Евролиги в туре.



Эта награда MVP стала первой для Калояро, а дабл-дабл — первым за время выступлений в Евролиге.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале Евролиги.