Куртинайтис: не показали того баскетбола, на который я рассчитывал

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал поражение подопечных в матче с «Баварией» в регулярном чемпионате Евролиги.



«Поздравляю «Баварию» с хорошей игрой. Они оказались морально сильными, так как смогли отыграться с «-18» и вернулись в игру. К сожалению, мы не показали того баскетбола, на который я рассчитывал. У нас возникли проблемы в нападении, хотя в остальном все было не так плохо. Именно игра в атаке стала главной проблемой. Первая четверть получилась отличной не только в нападении, но и в защите. Мы защищались с хорошей энергией, но, на мой взгляд, в ключевых моментах нам не хватило везения.



Мы били много открытых бросков, потому что наша команда построена именно под трехочковые броски. У нас нет тяжелых центровых, а только легкие «большие», и сегодня в хороших ситуациях мы не смогли реализовать трехочковые, забили всего три дальних броска из 21. В трех четвертях мы набрали только 32 очка, и это очень маленькие цифры для Евролиги. Если бы лучше сыграли в нападении, результат был бы другим», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт подмосковной команды.