27 очков Перри помогли «Нижнему Новгороду» победить УНИКС

«Нижний Новгород» добыл победу на домашней арене в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом. Нижегородцы уже в первой четверти обозначили небольшое преимущество, выиграв её со счётом 13:12. Во втором игровом отрезке казанцы вышли вперёд, уйдя на большой перерыв в статусе лидеров — 38:31.

Но уже в третьей десятиминутке «Нижний Новгород» показал классную результативность и снова перехватил лидерство, поведя в счёте с разницей в 6 очков — 69:63. В заключительной четверти хозяева контролировали происходящее на паркете и довели матч до победы — 91:85.

Самым результативным в составе «Нижнего Новгорода» стал Кендрик Перри, собравший коллекцию из 27 очков и 8 передач. У УНИКСа 18 очков набрал Эрик Макколлум, а Мелвин Эджим оформил дабл-дабл из 14 очков и 10 подборов.