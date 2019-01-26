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27 очков Перри помогли «Нижнему Новгороду» победить УНИКС

27 очков Перри помогли «Нижнему Новгороду» победить УНИКС
Баскетбол / Единая лига ВТБ

«Нижний Новгород» добыл победу на домашней арене в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом. Нижегородцы уже в первой четверти обозначили небольшое преимущество, выиграв её со счётом 13:12. Во втором игровом отрезке казанцы вышли вперёд, уйдя на большой перерыв в статусе лидеров — 38:31.

Но уже в третьей десятиминутке «Нижний Новгород» показал классную результативность и снова перехватил лидерство, поведя в счёте с разницей в 6 очков — 69:63. В заключительной четверти хозяева контролировали происходящее на паркете и довели матч до победы — 91:85.

Самым результативным в составе «Нижнего Новгорода» стал Кендрик Перри, собравший коллекцию из 27 очков и 8 передач. У УНИКСа 18 очков набрал Эрик Макколлум, а Мелвин Эджим оформил дабл-дабл из 14 очков и 10 подборов.

Единая лига ВТБ
26 января 2019, суббота. 17:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
91:85
(13:12, 18:26, 38:25, 22:22)
УНИКС
Казань, Россия
Нижний Новгород: Перри - 27, Черапович - 15, Драгичевич - 12, Комолов - 11, Астапкович - 9, Жбанов - 9, Хаммер - 4, Попов - 2, Бабурин - 2, Торопов, Герасимов
УНИКС: Макколум - 18, Эджим - 14, Колесников - 13, Смит - 11, Морган - 9, Понкрашов - 7, Локкетт - 5, Клименко - 4, Каймакоглу - 4, Сергеев, Билле, Шелекето
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