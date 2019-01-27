Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол /

«Локомотив-Кубань» победил «Парму», Келли и Браун оформили по дабл-даблу

«Локомотив-Кубань» победил «Парму», Келли и Браун оформили по дабл-даблу
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Краснодарский «Локомотив-Кубань» на выезде переиграл пермскую «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Гости с первых же минут начали захватывать инициативу и к первому перерыву повели в счёте с преимуществом в шесть очков. Вторая десятиминутка также осталась за краснодарцами — к большому перерыву они вели со счётом 48:39.

После перерыва пермякам удалось выравнять ход игры, однако отыграться они так и не смогли — в третьей десятиминутке «Локомотив-Кубань» выиграл с минимальным преимуществом, а заключительная четверть осталась за пермяками, но это не изменило итога встречи. Матч завершился со счётом 95:87 (20:14, 28:25, 24:23, 23:25).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дмитрий Кулагин, на счету которого 24 очка. В составе хозяев по дабл-даблу на свой счёт записали Рашард Келли (18 очков и 12 подборов) и Кен Браун (17 очков и 16 результативных передач).

Единая лига ВТБ
27 января 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Парма
Пермь, Россия
87:95
(14:20, 25:28, 23:24, 25:23)
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Парма: Келли, Браун, Жукаускас, Хамфри, Лазарев, Шейко, Платунов, Жмако, Джастис, Блумс, Буланов, Винник
Локомотив-Кубань: Райт, Лейси, Щербенев, Фридзон, Апич, Ивлев, Ильницкий, Хвостов, Понитка, Д. Кулагин, Джонсон
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент