«Хьюстон» одержал третью победу кряду, обыграв «Орландо», у Хардена – 40+11

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Хьюстон Рокетс» на домашнем паркете взял верх над «Орландо Мэджик» — 103:98. Гости выиграли стартовую четверть со счётом 34:18, но затем растеряли преимущество.



Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Джеймс Харден, оформивший дабл-дабл из 40 очков и 11 подборов. Он реализовал 4 броска из 12 из-за дуги. Ещё один дабл-дабл на счету Кеннета Фарида (12 баллов и 10 подборов). В активе Эрика Гордона 16 очков, у восстановившегося после травмы Криса Пола – 12.



В составе «Орландо» дабл-даблами отметились Никола Вучевич (19 очков и 17 подборов) и Аарон Гордон (23 балла и 10 подборов).



«Ракетчики» (20-20) одержали третью победу кряду. У «Орландо» (20-30), наоборот, третье поражение.