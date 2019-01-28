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«Хьюстон» одержал третью победу кряду, обыграв «Орландо», у Хардена – 40+11

«Хьюстон» одержал третью победу кряду, обыграв «Орландо», у Хардена – 40+11
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Хьюстон Рокетс» на домашнем паркете взял верх над «Орландо Мэджик» — 103:98. Гости выиграли стартовую четверть со счётом 34:18, но затем растеряли преимущество.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Джеймс Харден, оформивший дабл-дабл из 40 очков и 11 подборов. Он реализовал 4 броска из 12 из-за дуги. Ещё один дабл-дабл на счету Кеннета Фарида (12 баллов и 10 подборов). В активе Эрика Гордона 16 очков, у восстановившегося после травмы Криса Пола – 12.

В составе «Орландо» дабл-даблами отметились Никола Вучевич (19 очков и 17 подборов) и Аарон Гордон (23 балла и 10 подборов).

«Ракетчики» (20-20) одержали третью победу кряду. У «Орландо» (20-30), наоборот, третье поражение.

НБА - регулярный чемпионат
28 января 2019, понедельник. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
103:98
(18:34, 35:27, 21:21, 29:16)
Орландо Мэджик
Орландо
Хьюстон Рокетс: Харден - 40, Гордон - 16, Пол - 12, Фарид - 12, Грин - 6, Такер - 5, Эннис - 4, Риверс - 4, Илариу - 4, Крисс, Найт, Кларк
Орландо Мэджик: Гордон - 23, Вучевич - 19, Фурнье - 18, Росс - 15, Огастин - 10, Айзек - 7, Грант - 4, Симмонс - 2, Мартин, Бамба, Берч, Ивунду, Фразьер
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