«Торонто» обыграл «Даллас», несмотря на трипл-дабл Дончича

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Торонто Рэпторс» (37-15) на выезде взял верх над «Даллас Маверикс» (22-27) — 123:120.



Самым результативным игроком встречи стал новичок хозяев Лука Дончич. Он оформил трипл-дабл из 35 очков, 12 подборов и 10 результативных передач. На счету Харрисона Барнса 14 очков, у Денниса Смита и Дориана Финни-Смита – по 13.



В составе канадского клуба дабл-даблами отметились Кавай Леонард (33 очка и 10 подборов) и Серж Ибака (11 баллов и 11 подборов). В активе Кайла Лоури 19 очков.

В параллельной встрече «Майами Хит» (24-24) также на выезде оказался сильнее «Нью-Йорк Никс» (10-38) – 106:97.



Самым результативным игроком встречи стал защитник «Никс» Тим Хардуэй-младший, набравший 22 очка. В составе победителей дабл-даблами отметились Хассан Уайтсайд (13 очков и 16 подборов) и Дуэйн Уэйд (15 баллов и 10 результативных передач).