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«Торонто» обыграл «Даллас», несмотря на трипл-дабл Дончича

«Торонто» обыграл «Даллас», несмотря на трипл-дабл Дончича
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Торонто Рэпторс» (37-15) на выезде взял верх над «Даллас Маверикс» (22-27) — 123:120.

Самым результативным игроком встречи стал новичок хозяев Лука Дончич. Он оформил трипл-дабл из 35 очков, 12 подборов и 10 результативных передач. На счету Харрисона Барнса 14 очков, у Денниса Смита и Дориана Финни-Смита – по 13.

В составе канадского клуба дабл-даблами отметились Кавай Леонард (33 очка и 10 подборов) и Серж Ибака (11 баллов и 11 подборов). В активе Кайла Лоури 19 очков.

В параллельной встрече «Майами Хит» (24-24) также на выезде оказался сильнее «Нью-Йорк Никс» (10-38) – 106:97.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Никс» Тим Хардуэй-младший, набравший 22 очка. В составе победителей дабл-даблами отметились Хассан Уайтсайд (13 очков и 16 подборов) и Дуэйн Уэйд (15 баллов и 10 результативных передач).

НБА - регулярный чемпионат
28 января 2019, понедельник. 03:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
120:123
(32:38, 26:32, 30:15, 32:38)
Торонто Рэпторс
Торонто
Даллас Маверикс: Дончич - 35, Барнс - 14, Смит - 13, Финни-Смит - 13, Мэттьюз - 12, Джордан - 11, Пауэлл - 8, Новицки - 7, Брансон - 4, Брокхофф - 3, Харрис, Клебер , Межри
Торонто Рэпторс: Леонард - 33, Лоури - 19, Сиакам - 14, Ванвлит - 13, Ибака - 11, Грин - 10, Пауэлл - 9, Райт - 9, Ануноби - 5, Майлз, Маккоу, Монро
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