Шикарный проход Хардена – в видеообзоре матча «Хьюстон» – «Орландо»

«Хьюстон Рокетс» на своей площадке принимал «Орландо Мэджик» в матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. Среди лучших моментов встречи оказались шикарные проходы игроков «Хьюстона» атакующего защитника Джеймса Хардена и лёгкого форварда Пи Джея Такера, а также эффектная передача их партнёра по команде разыгрывающего Криса Пола.



Матч завершился победой «Хьюстона» со счётом 103:98. Самым результативным игроком встречи с 40 очками стал атакующий защитник победителей Джеймс Харден. У «Орландо» отличился мощный форвард Аарон Гордон, набравший 23 очка. Теперь «Рокетс» занимают в 5-е место в Западной конференции с соотношением побед и поражений 29-20, а «Мэджик» – 11-е в Восточной (20-30).

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