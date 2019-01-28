Уэйд: мне пришлось проходить просмотр, чтобы попасть в сборную США на ОИ-2008

Атакующий защитник «Майами Хит» Дуэйн Уэйд признался, что его участие в Олимпийских играх—2008 в составе сборной США было под вопросом.



«Мне пришлось проходить просмотр, чтобы попасть в олимпийскую сборную. Многие не знают об этом. Я дважды проходил просмотр тем летом.



Но такая ситуация лишь дополнительно мотивировала меня. Моя кандидатура была под сомнением справедливо. Многие не были уверены, смогу ли я вернуться на прежний уровень после травм. На уровень сборной США. А я хотел доказать, что сумею, и продемонстрировал это.



Можете спросить любого участника той команды. Тогда я не был тем легкомысленным и компанейским Дуэйном Уэйдом, которым меня привыкли считать», – передаёт слова Уэйда Yahoo Sports.



Сборная США завоевала золотые медали на Олимпийских играх—2008.