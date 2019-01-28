Игрок «Голден Стэйт»: Хэйворд вредит «Бостону»

Игрок «Голден Стэйт Уорриорз», пожелавший остаться неизвестным, высказал мнение о роли лёгкого форварда «Бостон Селтикс» Гордона Хэйворда в его команде.



«Хэйворд сейчас – это совсем не тот игрок, которым был до травмы. Он вредит «Бостону». Гордон является обузой для команды и в обороне, и в нападении.



«Селтикс» нужно что-то менять. С нынешним составом они не смогут бороться за чемпионский титул», – передаёт слова баскетболиста CLNS Media.



28-летний Хэйворд из-за тяжёлой травмы ноги полностью пропустил прошлый сезон, который должен был стать для него дебютным в «Бостоне». В текущем регулярном чемпионате он набирает по 10,8 очка, совершает по 4,6 подбора и отдаёт по 3,4 передачи за 26 минут в среднем за игру.